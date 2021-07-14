Анастасия Ракова: 70% московских врачей привились от коронавируса

Уже 70% московских врачей и других сотрудников медучреждений прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, написала «Экономика сегодня».

Ракова отметила, что врачи лучше понимают опасность вируса, поэтому вакцинация в их рядах идет быстрее. Кроме того, привились 66% педагогов и работников образовательных учреждений: школ, вузов, детских садов и других. В социальных учреждениях (пансионатах ветеранов труда, домах престарелых) привились 76% сотрудников.