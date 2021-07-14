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    14 июля 2021, 11:17

    Анастасия Ракова: 70% московских врачей привились от коронавируса

    Полина Гребенщикова

    Уже 70% московских врачей и других сотрудников медучреждений прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, написала «Экономика сегодня».

    Анастасия Ракова: 70% московских врачей привились от коронавируса

    Ракова отметила, что врачи лучше понимают опасность вируса, поэтому вакцинация в их рядах идет быстрее.

    Кроме того, привились 66% педагогов и работников образовательных учреждений: школ, вузов, детских садов и других.

    В социальных учреждениях (пансионатах ветеранов труда, домах престарелых) привились 76% сотрудников.