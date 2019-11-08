Анализ ДНК подтвердил, что в Смоленске нашли прах наполеоновского генерала

Французские ученые доказали, что под Смоленском нашли останки соратника Наполеона, генерала Гюдена. Для этого им понадобилось эксгумировать прах его родственников.

«Во Франции эксгумировали останки его матери и его брата, чтобы точно быть уверенными, что это он. И сейчас мы можем с точностью говорить, что это так», — сказала почетный постоянный секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк на встрече с руководством РАН, ее цитирует РИА «Новости».

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Останки Гюдена летом обнаружили в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия может передать обнаруженные останки, если этого захочет французская сторона.

Сезар Шарль-Этьен Гюден возглавлял 3-ю дивизию 1-го корпуса французской армии. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года, ему оторвало обе ноги пушечным ядром. Очевидцы утверждают, что за раненым Гюденом ухаживал лично Наполеон, но спасти генерала не удалось.

Источник фото: Институт археологии РАН

Раскопки проводились в рамках проекта под патронажем франко-российского форума «Трианонский диалог», основанного по инициативе президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона.