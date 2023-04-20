Интересное 20 апреля 2023, 11:24 Аналитики SOKOLOV выяснили, что 45% россиянок готовы выйти замуж через полгода отношений

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Почти каждая вторая девушка (45%) готова выйти замуж уже через полгода отношений. Об этом стало известно аналитикам центра SOKOLOV и исследовательского агентства A2:Research, написал RT.

В центре отметили, что мужчины и женщины имеют разное представление о том, какое количество времени нужно встречаться до свадьбы. Примерно 73% россиянок, состоящих в отношениях, ждут предложения руки и сердца. Около 16% делают ненавязчивые намеки. Еще 5% женщин говорят о желании выйти замуж напрямую.

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В опросе также говорится, что почти каждая вторая девушка в отношениях переживает о медлительности мужчины делать предложение.

Что же касается мужчин, состоящих в отношениях, то примерно 51% перспективу брака пока не рассматривают. Еще 11% считают, что в браке и вовсе нет необходимости.