Аналитики рассказали об увеличении спроса на растительное молоко среди россиян

Аналитический сервис «Утконос ОНЛАЙН» провел исследование среди российских граждан на тему потребления растительного и животного молока. Результаты оказались впечатляющими, сообщила «Газета.ru».

По словам аналитиков, российские потребители в последнее время все чаще стали проявлять интерес к молоку растительного происхождения. Сейчас его доля продаж составляет 9,4% от общего количества. Растительное молоко оказывается в каждой 25-й корзине заказов.

Самым популярным видом среди растительного молока стало овсяное и гречневое. На втором месте расположилось миндальное. Третье место досталось молоку, сделанному на основе кокоса.

«Рост спроса на растительные молочные продукты во втором квартале 2021 года составил 52% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», —добавили в онлайн-магазине.