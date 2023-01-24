Интересное 24 января 2023, 13:35 Аналитики OneTwoTrip выяснили, куда чаще всего путешествуют российские студенты

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Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip во время опроса выяснили, куда чаще всего предпочитают летать студенты во время выходных и каникул. Об этом написала «Газета.Ru».

Более 58% студентов рассказали, что предпочитают спонтанные путешествия, покупая билеты максимум за одну неделю до поездки. Чаще всего молодые люди передвигаются на самолете, чуть реже — на поезде.

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Для краткосрочных путешествий студенты предпочитают выбирать Москву и Санкт-Петербург. Далее идут Сочи, Махачкала, Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань и Калининград.

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Среди зарубежных направлений наиболее популярным стал город Ереван. На втором и третьем местах расположились Стамбул и Бишкек соответственно. В список также попали Ташкент, Баку, Минск и Дубай.