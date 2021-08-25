Аналитики назвали знаменитых людей, автографы которых хотят купить россияне

Аналитики онлайн-сервиса объявлений «Авито» рассказали, что россияне стали активнее интересоваться покупкой автографов знаменитых личностей. По сравнению с прошлым годом количество таких объявлений выросло на 9%, а спрос — на 10%. Об этом сообщила «Газета.ru».

Оказалось, что самой большой популярностью пользуются автографы президента РФ Владимира Путина, футболиста Лионеля Месси и музыканта Виктора Цоя. В пятерку также попали певец Моргенштерн и американский миллиардер Илон Макс.

Так, например, в Нижнем Новгороде автограф Путина продают за 99 тысяч рублей. В столице России размещены объявления о продаже личной подписи Месси за 708 тысяч рублей. В Краснодаре открытку с автографом Виктора Цоя предлагают приобрести за 35 тысяч рублей.

За подпись Моргенштерна хотят получить совсем скромную сумму — 15 тысяч рублей, а за автограф Маска в Красноярске — 10 тысяч. Проверялась ли их подлинность, в сообщении не уточняется.