Аналитики Moneyplace назвали самые продаваемые костюмы на Хэллоуин | 360°

Интересное 26 октября 2022, 17:42 Аналитики Moneyplace назвали самые продаваемые костюмы на Хэллоуин Сервис Moneyplace: россияне для Хэллоуина чаще всего покупают костюм ведьмы Unsplash

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Самыми популярными костюмами на Хэллоуин среди россиян стали костюмы ведьм и Харли Квинн. Об этом написало издание Lenta.ru со ссылкой на аналитический сервис Moneyplace.

Например, на маркетплейсе Wildberries только за последний месяц оборот товаров вырос на 395%. На маркетплейсе Ozon цифра еще выше — там оборот увеличился на 855%.

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Помимо костюма ведьм, на Wildberries скупают детские карнавальные костюмы, костюмы привидений, вампиров, летучих мышей. Только в период c 24 сентября по 23 октября было продано костюмов ведьмы на 1,014 миллиона рублей, говорится в исследовании сервиса.

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Кроме костюмов, граждане активно скупают и различные аксессуары. Популярностью пользуются «Колпак колдуньи/ведьмы», «Гирлянда тыква», «Маска страшная момо», «Механическая рука», «Ободок летучей мыши» и другие.

На Ozon в лидеры продаж за последний месяц вырвались паутины для декораций, карнавальные маски, маски чумного доктора.