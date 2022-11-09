Аналитики HeadHunter оценили число вакансий дворников в Петербурге | 360°

Интересное 09 ноября 2022, 02:50 Аналитики HeadHunter оценили число вакансий дворников в Петербурге Аналитики HeadHunter выявили в Петербурге 600 вакансий дворников

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Аналитики рекрутинговой компании HeadHunter провели исследование, в ходе которого выявили порядка 600 вакансий дворников в Санкт-Петербурге. Их размещали с начала 2022 года. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Зарплаты таких специалистов составляют от 28 000 до 42 000 рублей. При этом количество вакансий значительно увеличилось с сентября.

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«За первую неделю ноября опубликовано 63% от октябрьских вакансий», — отметили эксперты.

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При этом около пяти резюме приходится на каждое подобное предложение.