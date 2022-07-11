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    11 июля 2022, 16:54

    Аналитик Федосова оценила идею запрета пропаганды ЛГБТ в СМИ, интернете и кино

    Редакция сайта 360°

    Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил полностью запретить пропаганду ЛГБТ в СМИ, интернете и кино. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова поддержала эту идею. Об этом сообщил RT.

    Политик подчеркнула, что подобное решение является верным. Особенно актуальным оно становится из-за распространения пропаганды нетрадиционных отношений в массовой культуре.

    «Общественность зачастую с опозданием обращает внимание на резонансные случаи, не хватает упреждения со стороны профильных ведомств», — считает политик.