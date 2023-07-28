Интересное 28 июля 2023, 16:30 Аналитик Чернов рассказал, чем ИИ полезен для инвесторов Аналитик Чернов заявил, что компании, внедряющие ИИ, получают конкурентное преимущество

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Компании, которые внедряют в свою работу искусственный интеллект, значительно превосходят своих конкурентов. Таким мнением поделился аналитик брокерской компании Freedom Finance Global Владимир Чернов. Об этом сообщило «Агентство Бизнес Новостей».

По словам специалиста, вклады в ИИ взамен приносят компаниям миллиарды долларов. В дальнейшем эти деньги попадают в руки инвесторов в качестве дивидендов или роста курсовой стоимости акций.

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Чернов посоветовал инвесторам открывать брокерские счета в дружественных странах и вкладывать средства в международные компании, которые занимаются продвижением искусственного интеллекта.