Необычный конкурс привлек внимание американских журналистов. А после того, как кадры репортажа опубликовали в Сети, то мероприятие заинтересовало и простых пользователей Twitter. На кадрах было показано, как дети из России на время собирают автомат Калашникова.

Минутный ролик опубликовал в Twitter телеканал CBS News. Так, на одном из первых кадров видеозаписи шестилетняя Даша сосредоточено собирает АК-47.

На следующих кадрах уже двое детей постарше — мальчик и девочка, — соревнуются в собирании автомата между собой. Парню удалось обогнать конкурентку на считанные секунды. Вероятно, подростки собирали АК-47 во время задания по боевой подготовке в учебном учреждении.

Результат, с которым юноша одержал победу в конкурсе, поразил американских пользователей — 16-летний Игорь собрал автомат всего за 26,76 секунды. 14-летняя Анастасия немного уступила во времени победителю.

В подписи к опубликованному ролику написано: «Калашников как игрушка», но пользователи не согласились с ироничной подписью.

«Где они упоминаются как игрушки? Это искусное упражнение. Гораздо практичнее, чем играть в видеоигры весь день», — написал пользователь под ником @ lost_soul28.