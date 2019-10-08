Американцы увидели в небе над Лос-Анджелесом поздравление Путину

В ясном небе над калифорнийским Лос-Анджелесом 7 октября появились латинские буквы. VVP67 — увидели жители города. Видео тут же распространилось в социальных сетях.

Неизвестный пилот оригинально поздравил президента России с днем рождения.

Впрочем, некоторые посчитали, что в небе написано не #VVP67, а #VVPG7.

В комментариях пользователи Instagram предположили, что цифры могли бы означать возвращение России в G7.

Свое 67-летие президент России Владимир Путин встретил с родными и друзьями. По словам его пресс-секретаря Дмитрий Пескова, российскому лидеру с самого утра звонили зарубежные коллеги, чтобы лично поздравить. Впрочем, в каждой беседе обсуждались какие-либо рабочие моменты. Накануне Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу прогулялись по сибирской тайге. Там они собирали грибы и наслаждались чистым воздухом.