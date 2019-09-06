Американцы сравнили фиолетовое небо с Дорианом Греем

Американцы смотрели на фиолетовые облака, накрывшие штат. Столь необычное природное явление вызвало у местных жителей разные чувства. Одни восхищались красивым небом. Другие же приходили в ужас от мысли, что такие аномалии — предвестники урагана.Также фиолетовые облака вызывали двоякие чувства и напомнили американцам главного героя «Портрета Дориана Грея»: такие же красивые и ужасные одновременно. Сравнение с романом неудивительно: надвигающийся ураган называется «Дориан».

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Ранее ураган «Дориан» в Атлантическом океане достиг пятой категории — наивысшей. В воскресенье, 1 сентября, он обрушился на Багамы. Теперь на островах разбирают завалы. Погибли 30 человек, но это число неокончательное. Пострадали около 70 тысяч местных жителей.

После Багам ураган направился в сторону прибрежных регионов США. В Джорджии, Южной Каролине и Флориде массово эвакуировали жителей. Сейчас категория опасности урагана снизилась до второй.