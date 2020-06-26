Американцы пришли в восторг от фокуса с шоколадкой «Аленка»

Блогер согнул обертку так, что при определенном наклоне лицо голубоглазой девочки меняло свое выражение от радостного до хмурого и даже сердитого. Американцы очень оценили этот фокус.

В то же время россияне не особо отреагировали на ролик с трюком. Один из интернет-пользователей написал, что показывал этот фокус своей дочери еще 10 лет назад. Другие подписчики посоветовали американцам проделать тот же трюк с долларами. Сгибая купюры, можно менять выражение лица первого президента США Джорджа Вашингтона.