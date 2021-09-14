Американскому мосту дали название в честь персонажа из «Симпсонов»

В Портленде (штат Орегон, США) возвели пешеходный мост. Конструкции дали необычное название. Мост получил название в честь одного из персонажей мультсериала «Симпсоны». Об этом сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

Информация об этом появилась на странице в Facebook городского бюро транспорта. Мост получил имя Неда Фландерса.

Длина моста составляет 60 метров. Однако движение автомобилей по мосту запрещено, он остается пешеходным.

Фландерс является второстепенным героем мультсериала «Симпсоны». По сюжету он является соседом семьи Симпсонов. Озвучил его Гарри Ширер. Этот персонаж также неоднократно появлялся в комиксах и видеоиграх по мотивам франшизы.

По характеру он является крайне набожным христианином и высокоморальным человеком. Многие предполагают, что свое имя он получил как раз в честь одной из улиц Портленда, где родился создатель мультсериала Мэттью Грейнинг.

Мультсериал выходит на экраны вот уже 30 лет. На данный момент он насчитывает 32 сезона.