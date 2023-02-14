Интересное 14 февраля 2023, 15:52 Американский ученый выяснил, существует ли снежный человек на самом деле

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Американский ученый Флоу Фоксон провел исследование и выяснил, существует ли на самом деле упоминаемый в легендах снежный человек. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ходе анализа Фоксон выявил закономерность, при которой упоминание о снежном человеке появлялось на фоне участившихся сообщений о популяции черных медведей барибалов. По мнению ученого, именно эти животные и стали прообразом легенд и мифов о снежном человеке.

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Как сообщило Nation News, барибал является суперхищником и напоминает людей своими отпечатками лап.

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