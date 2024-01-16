16 января 2024, 08:27
Американский сериал «Наследники» завоевал «Эмми»
Четвертый сезон «Наследников» выиграл «Эмми», став лучшим драматическим сериалом
Финальный четвертый сезон американского комедийно-драматического сериала «Наследники» Джесси Армстронга завоевал награду телеакадемии США в категории «Лучший драматический сериал». Об этом сообщило РИА «Новости».
Церемония вручения «Эмми» состоялась в Лос-Анджелесе накануне. Семейная сага о клане Логана Роя была представлена в 27 номинациях.
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Призы за лучшую мужскую и женскую роль получили актеры «Наследников» Киран Калкин и Сара Снук. Они сыграли Романа и Шив Рой.
Первый сезон сериала вышел в 2018 году и сразу стал популярным. Критики сравнивали его с «Игрой престолов» в современном Нью-Йорке, а также с «Королем Лиром».
Сверхидея «Наследников» направлена на развенчание мифа о богатстве как об источнике счастья человека. Напротив, заработанные на медиа бизнесе деньги приносят героям сериала больше беспокойства, чем удовольствия.
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