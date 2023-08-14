Интересное 14 августа 2023, 17:43 Американский профессор заявил о присутствии на Земле божественного инопланетного разума FoxNews: физик Леб из Гарварда сравнил инопланетную цивилизацию с божеством Википедия

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После многолетних исследований НЛО профессор Гарвардского университета Ави Леб заявил о возможном присутствии на Земле древней инопланетной цивилизации. Об этом уфолог рассказал в эфире FoxNews.

Леб указал, что инопланетные существа овладели техническими возможностями, которые можно сравнить с божественными.

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Физик напомнил о прочности металла, ранее найденного на дне Тихого океана. Она превосходит показатели всех других химических элементов на планете. Исследователь пришел к выводу, что эта находка может принадлежать другой цивилизации, более совершенной.

«Разум, который понимает, как объединить квантовую механику и гравитацию, может быть способен создать зародыш вселенной в лаборатории», — подчеркнул Леб.

В заключение он отметил, что такие способности приписывали «богу в религиозных текстах».

Ранее бывший агент ЦРУ Дэвид Груш заявил, что Пентагон обнаружил рухнувший космический корабль, на борту которого остался внеземной биоматериал, но скрывает это.