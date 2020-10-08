Американский 12-летний школьник собрал дома действующий ядерный реактор

12-летний мальчик из города Мемфис, штат Теннесси, смог самостоятельно собрать дома действующий ядерный реактор. За это ребенок попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом сообщило издание Unilad.

12-летний Джексон Освальт загорелся желанием построить свой собственный ядерный реактор после того, как узнал о достижении Тейлора Уилсона. Прошлый рекордсмен смог собрать сложное устройство своими руками в возрасте 14 лет. В результате Освальт смог побить рекорд своего кумира и сам получил звание самого молодого человека, который самостоятельно собрал ядерный реактор дома.

Американский школьник отметил, что всю работу сделал сам. Он отметил, что трудился над этим проектом около двух лет и не раз сталкивался с трудностями, которые так или иначе тормозили его работу.

«Проект был очень сложным. Я бы сказал, сложнейшей его частью было понять, как изготовить воздухонепроницаемую изоляцию. Я провел около полугода, пытаясь сделать это правильно», — процитировало издание слова мальчика.

Несмотря на сложности, школьник не бросил свою идею. Родители поддерживали начинание своего сына. Мама мальчика рассказала, что переживала за него и гуглила все процессы и риски, которые они могут повлечь, прежде чем Джексон приступал к следующему этапу своей работы.