Американские ученые заявили, что у красивых людей лучше иммунитет

Исследователи из Техасского христианского университета выяснили, что у людей с красивой внешностью лучше работает иммунная система. Об этом написал журнал Proceedings of the Royal Society B со ссылкой на их исследования.

Ученые решили сфотографировать 152 мужчин и женщин без макияжа, а затем 492 добровольцам выбрать наиболее привлекательных из них. Самый высокий рейтинг оказался у тех людей, у который был более высокий уровень фагоцитоза. Это процесс, при котором белые кровяные тельца уничтожают бактерии прежде, чем те успевают нанести вред организму, сообщила «Газета.ru».

При этом оказалось, что у наиболее привлекательных мужчин оказался самый высокий уровень NK-клеток, уничтожающих зараженные вирусами клетки организма.

Ученые отмечают, что красивая внешность давно рассматривается ими как индикатор здоровья.