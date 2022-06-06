Американские ученые выяснили, какие болезни чаще всего встречаются у людей с высоким ростом

Высокий рост у человека увеличивает вероятность появления множества опасных болезней, в том числе хронических. Об этом рассказали ученые из Университета Колорадо (США), написал «Ридус».

Благодаря программе VA Million Veteran Program, которая содержит генетическую информацию о здоровье более чем 250 тысяч взрослых мужчин и женщин, исследователи выяснили, что высокий рост повышает риск развития фибрилляции предсердий, варикозного расширения вен, периферической невропатии, а также кожных и костных инфекций.

«Используя генетические данные из программы VA Million Veteran Program, мы обнаружили доказательства того, что рост взрослого человека может быть неизменяемым фактором риска развития нескольких распространенных заболеваний, связанных с плохими исходами и качеством жизни», — сообщил автор исследования Шридхаран Рагхаван.

При этом ученые отметили, что высокие люди меньше подвержены гипертонии, ишемической болезни сердца и повышенному холестерину.