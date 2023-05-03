03 мая 2023, 11:55
Американские ученые выяснили, что знаменитый пес Балто внешне сильно отличался от современных сибирских хаски
Американские ученые секвенировали ДНК знаменитого пса Балто и выявили различия между ним и современными сибирскими хаски. Об этом сообщила «Москва 24».
Сто лет назад Балто доставил жизненно необходимые лекарства от дифтерии в город Ном на Аляске в сильнейшую снежную бурю. По результатам исследования ДНК, по размерам пес был сильно мельче современных хаски и напоминал дворнягу.
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При этом Балто обладал более прочными костями и крепкими суставами, именно генетические особенности помогли псу преодолеть тяжелый путь.
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