Американские ученые выяснили, что тренировка сосудов может защитить от инфаркта и инсульта

Ученые из Университета штата Айова (США) заявили, что тренировка сосудов RIPC с использованием манжеты для измерения артериального давления может защитить от инфаркта и инсульта. Об этом написало издание Medicalxpress.

Специалистами было проанализировано более 100 исследований влияния дистанционного ишемического предварительного кондиционирования, или RIPC на сосуды. Они пришли к выводу, что сеансы RIPC помогают значительно снизить риск инсульта и сердечного приступа, в том числе повторного.

«В лаборатории мы можем провести более контролируемые исследования с участием людей, чтобы попытаться выяснить, какие факторы влияют на RIPC и когда лучше всего использовать эту технику тренировки сосудов», — процитировал «Ридус» одного из авторов исследования Джеймса Лэнга.

В случае, если человек захочет испытать этот метод тренировки сосудов на себе, он должен сначала проконсультироваться с лечащим врачом.