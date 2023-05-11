Интересное 11 мая 2023, 16:54 Американские ученые выяснили, что кокосовый запах мыла отпугивает комаров

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Американские ученые провели исследование и выяснили, что кокосовый аромат мыла способен отпугнуть комаров. Об этом сообщил сайт iScience.

Отмечается, что насекомые для поиска питательных веществ ищут определенные органические соединения. Люди, которые наносили на тело средства гигиены с добавлением кокоса, привлекали внимание комаров меньше всего.

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По данным «Национальной службы новостей», в ходе научного эксперимента использовались различные ароматы мыла.