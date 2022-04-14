Американские ученые связали послеродовую депрессию с иммунными изменениями

Ученые из университета Северной Каролины (США) заявили, что послеродовая депрессия возникает на фоне проблем в иммунной системе женщины. Об этом сообщило РИА ФАН.

Специалистам удалось выяснить, что в образцах крови женщин с послеродовой депрессией были обнаружены существенные различия в В-клетках по сравнению с биоматериалом молодых мам без депрессии. Оказалось, что В-клетки участвуют в выработке антител и активируются при попадании чужеродных организмов.

«Во время беременности иммунной системе приходится нелегко. С одной стороны, она должна защитить организм от инфекций, а с другой — не распознать плод как инородное тело», — сообщил генетик Джерри Гуинтивано.

Он пояснил, что женщины с послеродовой депрессией имели тысячи отдельных транскриптов В-клеток. Это, в некоторой степени, связано с индивидуальной ДНК.