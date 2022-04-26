Американские ученые создали сердце на 3D-принтере

Ученым из Бостонского университета удалось создать сердце человека с помощью 3D-принтера. Участие в разработке принимали инженеры, генетики и биологи. Об этом написал журнал Science Advances.

Разработчики сконструировали сердце таким образом, чтобы оно могло сокращаться. Ученые закрепили на нем акриловые клапаны, к которым тянутся имитирующие артерии и вены, сообщило РИА ФАН.

Такое сердце может биться за счет кардиомиоцитов, полученных из стволовых клеток.

Ранее стало известно, что врачи-хирурги из Дьюкского университета (США) впервые в истории поставили человеку полностью искусственное сердце. Протез имитирует настоящее сердце и сделан из биоматериала животного происхождения. Установленные внутри сердца датчики отслеживают малейшие изменения в организме и подстраиваются под конкретную ситуацию. В таком режиме искусственный орган может проработать до пяти лет.