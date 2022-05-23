Американские ученые создали протез, управляемый силой мысли

Американские ученые кафедры биомедицинской инженерии университета Миннесоты придумали технологию, благодаря которой человек может силой мысли управлять роботизированной рукой. Об этом сообщило издание Journal of Neural Engineering.

Миниатюрное устройство будет крепиться к периферическому нерву в руке пациента. Ранее это делалось за счет ремней или же считывающих едва заметное движение датчиков.

«Оно способно считывать и интерпретировать сигналы человеческого мозга с помощью искусственного интеллекта, позволяя человеку управлять протезом, который повинуется его желаниям», — процитировало РИА ФАН сообщение исследователей.

Технология имеет преимущества не только для людей с ампутированными конечностями, но и для тех пациентов, которые страдают неврологическими расстройствами и хронической болью.

По словам доцента кафедры биомедицинской инженерии в университете Миннесоты Чжи Яна, в будущем людям больше не понадобятся инвазивные операции на головном мозге, поскольку сигналы мозга могут быть доступны через периферический нерв.