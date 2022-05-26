Американские ученые рассказали, какие полезные привычки помогут остановить деменцию

Ученые из университета Миссисипи (США) выяснили, какие полезные привычки способны снизить риск развития деменции в пожилом возрасте. Об этом написало издание Neurology.

По словам исследователей, даже те люди, которые склонны к этому заболеванию генетически, могут остановить деменцию с помощью постоянной физической активности, правильного питания, поддержания нормального веса, отказа от курения, контроля за уровнем холестерина и уровнем сахара в крови.

Ученые отобрали более 11 тысяч человек со средним возрастом около 54 лет, разделили добровольцев на несколько групп в зависимости от уровня генетического риска и наблюдали за ними на протяжении 30 лет. Результаты исследования показали, что люди, придерживающиеся здорового образа жизни, имеют самый низкий риск развития деменции, сообщил «Ридус».

По словам одного из авторов исследования Адриенна Тина, полученных данных о влиянии полезных привычек на риск развития деменции пока недостаточно. Ученым необходимы более крупные выборки из разных групп населения.