Американские ученые раскрыли тайну греческих торговых путей с помощью фресок с обезьянами

Ученые из Университета Пенсильвании (США) смогли раскрыть тайну греческих торговых путей эпохи бронзы после анализа фресок с изображением синих обезьян. Об этом написал сайт Planet Today.

Специалисты пришли к выводу, что на фреске изображены хануманские лангуры — обезьяны, обитающие на Индийском субконтиненте. Это может говорить о том, что протяженность торговых путей составляла не менее четырех тысяч километров, сообщило ИА Nation News.

Ранее ученые предполагали, что греческие художники изобразили на стенах африканских обезьян, которых эгейцы могли видеть во время морских плаваний.