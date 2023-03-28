Интересное 28 марта 2023, 17:35 Американские ученые назвали ягоду, которая способна усилить жиросжигание

Читать 360tv в

Ученые Калифорнийского государственного политехнического университета провели исследование и выяснили, что дикая черника способна усилить жиросжигание во время занятий спортом. Об этом сообщил журнал Nutrients.

Отмечается, что участники эксперимента употребляли по 100 граммов свежих ягод перед тренировками на протяжении двух недель.

Реклама

Как сообщил «Ридус», благодаря этому люди сжигали значительно больше жира, скорость его окисления повышалась на 31,1% через 40 минут физических занятий.