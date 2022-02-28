Американские ученые нашли связь между занятиями фитнесом и болезнью Альцгеймера

Исследователи из Вашингтонского медицинского центра нашли связь между занятиями фитнесом и болезнью Альцгеймера. По их словам, по мере улучшения физической формы у людей снижается риск этого заболевания, написал «Ридус».

Для проведения эксперимента ученые отобрали 649 605 ветеранов Вооруженных сил в возрасте от 60 лет. В начале исследования никто из них не страдал болезнью Альцгеймера. Участникам предложили пройти кардиореспираторную выносливость при помощи теста на беговой дорожке. Оказалось, что у группы с более высокой физической выносливостью вероятность развития болезни Альцгеймера была на 33% ниже, чем у людей с плохой физической подготовкой.

По словам авторов исследования, идея эксперимента заключалась в том, чтобы показать, что за счет увеличения физической активности снижается риск развития этого заболевания. В их планах сейчас разработать простую шкалу, чтобы люди могли видеть преимущества физической нагрузки.

Люди старшего возраста могут просто гулять в течение двух с половиной часов большую часть дней в неделю, тогда риск заболевания существенно снизится, заключили ученые.