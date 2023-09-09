09 сентября 2023, 04:08
Американские ученые доказали, что слоны обращаются друг к другу по именам
BioRxiv: ученые доказали, что слоны обращаются друг к другу по именам
Слоны являются единственными после людей млекопитающими, которые используют имена в общении. Такой вывод сделали ученые из Университета Колорадо, результаты их исследования опубликовал RTVI со ссылкой на BioRxiv.
В материале сказано, что исследователи изучили голосовое взаимодействие африканских слонов в двух заповедниках Кении. Эксперты обращали внимание только на те звуки, которые животные издавали при обращении друг к другу. Таких насчитали 597.
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Акустическое и статистическое исследование определило соответствие звуков и адресатов. Некоторые сигналы были уникальными для конкретных особей. Это указывает на наличие имен у слонов.
«Насколько мы знаем, это исследование голосовых обращений к представителям того же вида без имитации голоса получателя — первое в животном мире», — сообщили авторы эксперимента.
После полученных данных исследователи проверили их на практике. Они воспроизвели через динамики уникальные приветствия для 17 слонов. В итоге млекопитающие отозвались.
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