13 января 2023, 17:28
Американские рыбаки выловили редкого моллюска
Странное существо, которое обитает на глубинах водоема, обнаружили американские рыбаки. Они сняли моллюска на видео и выложили в социальные сети, сообщил сайт LADBible.
По данным сайта Utro.ru, видео с моллюском, который больше похож на инопланетянина, набрало несколько миллионов просмотров за короткие сроки.
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Биологи считают, что рыбаки выловили фронима — разновидность ракообразного паразита, который обитает на больших глубинах.
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США
Рыбалка
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