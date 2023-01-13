Интересное 13 января 2023, 17:28 Американские рыбаки выловили редкого моллюска

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Странное существо, которое обитает на глубинах водоема, обнаружили американские рыбаки. Они сняли моллюска на видео и выложили в социальные сети, сообщил сайт LADBible.

По данным сайта Utro.ru, видео с моллюском, который больше похож на инопланетянина, набрало несколько миллионов просмотров за короткие сроки.

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Биологи считают, что рыбаки выловили фронима — разновидность ракообразного паразита, который обитает на больших глубинах.

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