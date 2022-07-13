Американские астрономы обнаружили необычно долгий радиосигнал из далекой галактики

Астрономы Массачусетского технологического института (MIT) и университетов Канады и США обнаружили «странный и постоянный радиосигнал из далекой галактики». Его источник находится в далекой галактике, в нескольких миллиардах световых лет от Земли, сообщила пресс-служба массачусетского вуза.

«Сигнал классифицируется как быстрый радиовсплеск, или FRB, — очень сильный всплеск радиоволн неизвестного астрофизического происхождения, который обычно длится не более нескольких миллисекунд. Однако этот новый сигнал сохраняется до трех секунд, что примерно в 1000 раз дольше, чем средний», — пояснила в институте.

Первый FRB выявили в 2007 году. С тех пор удалось обнаружить сотни подобных радиовспышек, но та, о которой идет речь сейчас, — самая продолжительная и с наиболее четкой периодичностью. Всплески радиоволн повторяются каждые 0,2 секунды.

Источник сигнала пока остается загадкой, хотя астрономы подозревают, что сигнал может исходить либо от радиопульсара, либо от магнетара, оба типа нейтронных звезд — чрезвычайно плотных, быстро вращающихся коллапсирующих ядер гигантских звезд. По словам ученых, во Вселенной «не так много вещей, которые излучают строго периодические сигналы».

Астрономы рассчитывают, что сигналы можно будет использовать в качестве астрофизических часов. Например, частоту всплесков и то, как они меняются по мере удаления источника от Земли, применять для измерения скорости, с которой расширяется Вселенная.