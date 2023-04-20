Интересное 20 апреля 2023, 12:38 Американская ученая Дана Оранж: заболевания десен могут обострить ревматоидный артрит

Читать 360tv в

Американские ученые во главе с автором Даной Оранж провели исследование и выяснили, что воспалительные процессы в деснах способны вызвать обострение ревматоидного артрита, при котором поражаются мелкие суставы. Об этом сообщил сайт «Ридус».

По результатам исследования, при воспалениях десен бактерии попадают в кровоток и активируют иммунные реакции. В свою очередь, аутоантитела в крови человека вызывают обострение артрита.

Реклама

Отмечается, что без предварительного лечения пародонта избавиться от ревматоидного артрита не получится.