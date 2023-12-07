Интересное 07 декабря 2023, 19:02 Американская телеведущая показала зрителям неприличный жест Телеведущая «Би-би-си» поприветствовала зрителей средним пальцем

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Курьезный момент произошел в прямом эфире американского телеканала «Би-би-си», телеведущая продемонстрировала зрителям средний палец. Этот фрагмент завирусился в социальных сетях.

Ведущая Мариам Мошири выходила в прямой эфир по отсчету. Когда камера показала ее, женщина демонстрировала средний палец руки.

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Она не смутилась и сразу принесла извинения. Мошири объяснила, что показывала этот жест в шутку коллегам из съемочной группы.

Руководство телеканала на ситуацию с Мошири никак не отреагировало и не сделало официальных заявлений.

Женский комментатор телеканала Sky Sports во время прямой трансляции одного из матчей воспользовалась дезодорантов для подмышек, когда находилась в фокусе камеры. Фанаты посмеялись над эпизодом и заметили, что женщине во время эфира нужно хорошо выглядеть, а не пахнуть.