07 декабря 2023, 19:02
Американская телеведущая показала зрителям неприличный жест
Телеведущая «Би-би-си» поприветствовала зрителей средним пальцем
Курьезный момент произошел в прямом эфире американского телеканала «Би-би-си», телеведущая продемонстрировала зрителям средний палец. Этот фрагмент завирусился в социальных сетях.
Ведущая Мариам Мошири выходила в прямой эфир по отсчету. Когда камера показала ее, женщина демонстрировала средний палец руки.
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Она не смутилась и сразу принесла извинения. Мошири объяснила, что показывала этот жест в шутку коллегам из съемочной группы.
Руководство телеканала на ситуацию с Мошири никак не отреагировало и не сделало официальных заявлений.
Женский комментатор телеканала Sky Sports во время прямой трансляции одного из матчей воспользовалась дезодорантов для подмышек, когда находилась в фокусе камеры. Фанаты посмеялись над эпизодом и заметили, что женщине во время эфира нужно хорошо выглядеть, а не пахнуть.
США
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