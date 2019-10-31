Американка поймала мужа на измене и осталась должна. Но месть была слишком сладкой

После того, как Брэнди уличила супруга в измене с женой его же друга, пара подала документы на развод. Однако, как постановил суд, женщина еще и оказалась должна бывшему возлюбленному. Суд обязал ее выплатить неверному мужу 7,5 тысячи долларов, что равняется почти 480 тысячам рублей.

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Тогда женщина и придумала оригинальный способ мести экс-супругу. Она решила отдать всю сумму в самых мелких монетах, которые находятся в обращении в США — в даймах. Номинал этих монеток составляет всего десять центов.

«В суде не уточняли, как именно я должна выплатить эти деньги. Речь шла только об их количестве», — пояснила Брэнди свое решение.

Женщина отправилась в местный банк, в котором рассказала сотрудницам о своей ситуации и попросила отдать ей всю необходимую сумму в даймах. В общей сложности вес всех монет был равен практически 159 килограммам.

«Эти милые дамы в нашем банке не только помогли мне, но и поддержали мой план», — поделилась Брэнди, добавив, что принять монеты обратно теперь могут только упакованными стопками.

По словам американки, она решилась на такой поступок из-за тех трудностей, которые ей довелось пережить после развода, когда ей одной пришлось справляться с двумя детьми.