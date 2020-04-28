28 апреля 2020, 22:12
Американка сходила на свидание со случайно написавшим ей незнакомцем
Жительница Нью-Йорка, 26-летняя актриса Коди Хигер сходила на свидание с незнакомым молодым человеком, который написал ей по ошибке. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на ее Twitter.
Изначально мужчина хотел познакомиться с другой девушкой, но она дала ему неверный номер, из-за чего он случайно написал Коди. В итоге между ними завязался диалог, после чего они решили встретиться. Свидание молодые люди решили провести, не нарушая социальной дистанции.