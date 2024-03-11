Интересное 11 марта 2024, 15:16 Американка рассказала о жизни после 25-минутной остановки сердца Fox News: в США женщина выжила после 25-минутной остановки сердца Unsplash

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Шерил Джордан Уинстон из Миннесоты в 2020 году попала в больницу. Она пережила 25-минутную остановку сердца и медикаментозную кому, но вернулась к полноценной жизни. Историю женщины рассказал телеканал Fox News.

Американка в возрасте 48 лет потеряла сознание посреди собственной спальни. Муж вызвал скорую помощь и до ее приезда своими силами сделал сердечно-легочную реанимацию. Медики провели пациентке дефибрилляцию и доставили в больницу, где ее ввели в медикаментозную кому.

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Женщину удалось спасти, хотя причину приступа так и не нашли. Шерил Джордан Уинстон стала участницей всемирного клинического исследования по вживлению имплантированного кардиовертера-дефибриллятора. Аппарат проконтролирует работу сердца и в случае необходимости восстановит ритм сокращений. Американка полностью восстановилась.

«Несмотря на отсутствие пульса в течение 25 минут, у меня нет долгосрочных побочных эффектов, и я смогла вернуться к нормальной жизни», — сказала она спустя четыре года после приступа.

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