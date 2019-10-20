Американка расплодила в машине более 300 крыс и чуть не поплатилась за это работой. Видео

Сотрудница супермаркета Circle K в торговом центре жила в фургоне, который стоял рядом с местом ее работы. Она купила двух крыс — самца Джейкоба и самку Рэйчел. Грызуны оказались очень плодовитыми, поэтому к октябрю в фургоне их жило больше 300. В клетке хвостатые уже не помещались, по этой причине они просто лазали по автомобилю. Вскоре зверьки перегрызли важные «органы» машины, и она оказалась непригодной для езды. Да и жить в автомобиле вскоре стало невозможно из-за сильного запаха

Начальники пригрозили Карле увольнением, если она не избавится от животных или не перегонит фургон подальше от ТЦ.

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На помощь женщине пришли Кимберли Джексон и Ванесса Блэк, которые живут неподалеку. Они связались с зоозащитной организацией Humane Society, сотрудники которой с согласия Карлы приехали за крысами 8 октября. Даже их удивило количество грызунов.

«Они были везде, в фургоне не было ни единого места, куда бы они не залезли», — рассказала представительница Humane Society Дэни Кук.

Зоозащитники поместили крыс в переноски.

В первый день работники из Humane Society увезти около половины грызунов, но забрать всех вовремя они не могли. Однако на следующий день Карла уже должна была выполнить требование начальства. Тогда соседи запустили срочную краудфандинговую кампанию. Они хотели найти деньги на эвакуатор и уничтожение фургона.

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В итоге через три дня удалось оплатить эвакуатор, а зоозащитники забрали оставшихся грызунов. Так. американка сохранила работу и получила в подарок от другого соседа старый, но вполне функционирующий внедорожник. Кроме того, Карла согласилась пройти шестимесячный курс психотерапии для людей, привыкших накапливать вокруг себя мусор и/или не следить за размножением животных.

А представители Humane Society теперь ищут для крыс новых хозяев.