Американец засудил любовника жены из-за «вмешательства в брак»

Мужчина подал иск в суд в Северной Каролине после того, как узнал об измене супруги. Он сослался на статью в законе, согласно которой человека можно наказать за «намеренное вмешательство в брак». Во многих штатах закон больше не действует, однако еще обладает силой в Миссисипи, Нью-Мексико, Южной Дакоте, Юте, Северной Каролине и на Гавайских островах.

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Суд обязал любовника выплатить пострадавшему 750 тысяч долларов (около 49 миллионов рублей). По словам американца, главным все же остаются не деньги, а «святость брака».

Супруги прожили вместе более 10 лет, однако потом женщина потребовала развод. Пара обращалась к семейному психологу, но специалист не спас брак. После этого мужчина нанял частного детектива, благодаря которому узнал об изменах супруги с коллегой по работе. В итоге возлюбленные все же развелись.