Интересное 22 декабря 2023, 15:36 Американец запечатлел неизвестное ученым черное животное Американец снял неизвестное черное животное, поставив зоологов в тупик Keystone Press Agency / Global Look Press

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Американец заметил на своем участке неизвестное черное животное и снял его на фото. Своей находкой он поставил зоологов в тупик, сообщило USA Today.

Житель Техаса Джерел Холл в декабре опубликовал в соцсетях снимок, на котором запечатлено черное животное с длинным хвостом. Фото нечеткое, поэтому по очертаниям существо похоже на кошку.

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«Что ж, мы официально заявляем, что видели пантеру у себя на участке», — написал он.

Местные зоологи начали спорить о том, кого именно Холл сфотографировал. Дело в том, что пантеры не обитают в Техасе. Более того, их нет во всех США. Мужчина отметил, что ранее уже видел черную пантеру. Животное якобы гналось за стадом диких свиней.

Департамент парков и дикой природы Техаса подтвердил, что черные ягуары и леопарды, которых часто называют пантерами, не водятся в штате. А таких животных, как черная пума или горный лев, нет в природе. Хотя этот вид в стандартной расцветке присутствует на территории США.

Представитель департамента Дана Карелус уточнила, что раньше в Техасе видели черных ягуарунди. Однако они не встречались в штате с 1948 года.

Карелус предположила, что на самом деле на фото обычная домашняя кошка.

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