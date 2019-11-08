Американец собрал бэтмобиль на реактивной тяге. Видео

Брайан Хендлер рассказал, что для воссоздания бэтмобиля он воспользовался кузовом машины компании General Motors. Конструктору пришлось много раз переделывать кузов и повозиться с рамой. По словам мужчины, реактивный двигатель Boeing 502 весит одну тонну. Поэтому при запуске из его сопла вырывается огонь, как в фильмах.

«Просто зашел на eBay и купил его. Жена разрешила», — пошутил американец, рассказывая, как покупал реактивную силовую установку.

На создание бэтмобиля у Брайана Хендлера ушло четыре года. Весит машина более двух тонн и благодаря особой конструкции может разворачиваться на месте на 360°.