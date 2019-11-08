Американец собрал бэтмобиль на реактивной тяге. Видео
Конструктор из Чикаго (США) построил копию автомобиля, на котором передвигался герой комиксов про супергероев Бэтмен. Мужчина оснастил бэтмобиль реактивным двигателем корпорации Boeing. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на UPI.
Брайан Хендлер рассказал, что для воссоздания бэтмобиля он воспользовался кузовом машины компании General Motors. Конструктору пришлось много раз переделывать кузов и повозиться с рамой. По словам мужчины, реактивный двигатель Boeing 502 весит одну тонну. Поэтому при запуске из его сопла вырывается огонь, как в фильмах.
«Просто зашел на eBay и купил его. Жена разрешила», — пошутил американец, рассказывая, как покупал реактивную силовую установку.
На создание бэтмобиля у Брайана Хендлера ушло четыре года. Весит машина более двух тонн и благодаря особой конструкции может разворачиваться на месте на 360°.