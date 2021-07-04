Американец съел 76 хот-догов, побив мировой рекорд

Житель Калифорнии Джои Честнат побил собственный мировой рекорд по поеданию хот-догов. На соревнованиях в Нью-Йорке он съел 76 хот-догов за 10 минут.

Это шестая подряд победа Честната. В прошлом году он установил мировой рекорд, употребив 75 сосисок.

В 1972 года соревнования организовала сеть закусочных Nathan’s. С тех пор они проводятся на набережной Кони-Айленда в нью-йоркском районе Бруклин.

После победы Честнат заявил, что во время ланча чувствовал себя хорошо.

«Даже когда становилось некомфортно, все подбадривали меня, и это помогало почувствовать себя лучше», — сказал он.

Среди женщин лучшей в этом году стала Мишель Леско. За 10 минут она проглотила 30 и ¾ хот-догов.

Действующая чемпионка Мики Судо пропустила сосисочный марафон. Через несколько недель она родит ребенка от своего коллеги по конкурсу Ника Вери. Вери в этом году занял шестое место.

Честнат — известный профессионал в поедании на скорость различных продуктов. Еще будучи студентом Университета Сан-Хосе он съел больше всех жареной спаржи. Потом ел на скорость жареных цыплят и хот-доги. Он выпускает кетчуп и горчицу под своей маркой.