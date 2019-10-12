Американец нашел рыбу, способную жить без воды

Нетипичная для этого региона рыба отличается особой живучестью. Например, несколько суток представители данного вида способны обходится без воды.

Раньше северный змееголов обитал только на территории Юго-Восточной Азии, в некоторых регионах России и в Китае. В в ХХ веке ареал рыбы стремительно расширился. В 1950-х годах ее обнаружили в Чехословакии, а в 2002 году — и в США. В Америке рыбу видели уже в 14 штатах, а она все продолжает осваивать новые территории.

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Змееголовы могут жить без воды до четырех суток, так как обладают необычной дыхательной системой. Благодаря этому они переползают из одного водоема в другой, даже если они не соединены водными артериями. Департамент природных ресурсов США призывает рыбаков уничтожать этих пресноводных обитающих, а также передавать информацию о местонахождении змееголовов.

Северные змееголовы достаточно прожорливы, поэтому наносят большой урон рыбным хозяйствам. Из-за этого нарушился экологический баланс регионов.

Змееголовов называют именно так из-за их внешнего вида. Узоры на их шкуре немного напоминают «украшения» гремучих змей. Северные змееголовы питаются рыбами других видов, ракообразными, амфибиями и беспозвоночными.