Американец дважды победил рак и сорвал джекпот в 4,6 млн долларов

Стю Макдональд из города Бенд еженедельно покупал билеты для участия в лотерее, и каждый раз его жена Клаудия желала ему «получить выигрышный билет».

Но 7 сентября миссис Макдональд забыла сказать мужу напутственные слова, но несмотря на это удача все равно улыбнулась мужчине — купленный им билет оказался выигрышным. Стю стал счастливым обладателем 4,6 миллиона долларов.

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«Мне очень повезло. Я дважды пережил рак, и вот я здесь. Это удивительно», — сказал победитель лотереи.

Правда всю сумму выигрыша забрать не получилось: после уплаты налогов мужчине досталось около 1,5 миллиона долларов. Но даже после этого, Макдональда действительно можно считать счастливчиком, ведь шанс стать победителем лотереи чрезвычайно мал. Возможность сорвать джекпот Mega Millions одна на 302 575 350, говорится в материале.

Как рассказал представитель Орегонской лотереи, Макдональд после своего выигрыша не согласился ни на какие интервью, а также отказался от публикации своих фотографий.