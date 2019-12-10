  • Американец дал соотечественникам топ-5 правил выживания в России

    10 декабря 2019, 19:57

    Ирина Нагайникова

    Бенджамин Дэвис переехал из США в Санкт-Петербург несколько лет назад. Он поделился с американцами несколькими лайфхаками, как не обидеть и не разозлить русских. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на издание Russia Beyond.

    По словам Дэвиса, американцы часто раздражают россиян бесцеремонностью, шутливостью и бескультурием.

    Первый совет, который он дал соотечественникам — это вести себя тише. Дэвис посоветовал не смеяться или разговаривать слишком громко в общественных местах. Однако американец уточнил, что иностранцам русские порой готовы простить подобные вещи.

    Вторым советом оказалась рекомендация не забывать, что английский в России знают. Это должно предупредить неловкие ситуации.

    Также Дэвис категорически запретил своим соотечественникам заводить разговор о политике — особенно с малознакомыми людьми.

    «Американцы спорят о политике так, словно защищают своих лучших друзей», — отметил мужчина и подчеркнул, что в России это не принято.

    Четвертый совет коснулся темы личного пространства. Дэвис отметил, что обнимать или тем более целовать в щеку в России стоит только действительно близких людей.

    Последний совет прозвучал просто: не притворяйтесь. Дэвис посоветовал американцам оставить фальшивые улыбки на родине, ведь неискренность в России не любят.