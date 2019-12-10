Американец дал соотечественникам топ-5 правил выживания в России

По словам Дэвиса, американцы часто раздражают россиян бесцеремонностью, шутливостью и бескультурием.

Первый совет, который он дал соотечественникам — это вести себя тише. Дэвис посоветовал не смеяться или разговаривать слишком громко в общественных местах. Однако американец уточнил, что иностранцам русские порой готовы простить подобные вещи.

Вторым советом оказалась рекомендация не забывать, что английский в России знают. Это должно предупредить неловкие ситуации.

Также Дэвис категорически запретил своим соотечественникам заводить разговор о политике — особенно с малознакомыми людьми.

«Американцы спорят о политике так, словно защищают своих лучших друзей», — отметил мужчина и подчеркнул, что в России это не принято.

Четвертый совет коснулся темы личного пространства. Дэвис отметил, что обнимать или тем более целовать в щеку в России стоит только действительно близких людей.

Последний совет прозвучал просто: не притворяйтесь. Дэвис посоветовал американцам оставить фальшивые улыбки на родине, ведь неискренность в России не любят.