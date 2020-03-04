Американец 25 лет держал в подвале аллигатора

Мужчина 25 лет держал животное в небольшой ванне. Малые габариты емкости ограничили рост рептилии: вместо природных размеров до 3,4 метра в длину он вырос всего до 1,5 метра.

Аллигатора не истязали, однако теснота наложила на него серьезный отпечаток.

Соответствующих документов у владельца не оказалось, и рептилию изъяли. Его отправят в один из заповедников для аллигаторов.