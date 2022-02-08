Amazon выпустит четвертый сезон сериала «Пацаны»

Стриминговая платформа Amazon Prime выпустит четвертый сезон фантастического веб-сериала «Пацаны». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на «Культуроманию».

На данный момент студия не выпустила даже полноценный трейлер грядущего третьего сезона, премьера которого должна состояться 3 июня. Однако в Instagram компания Amazon анонсировала выход четвертого сезона. Роли в сериале исполнят Энтони Старр, Эрин Мориарти, Карл Урбан, Джек Куэйд, Доминик МакЭллигот, Джесси Ашер, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара и другие.