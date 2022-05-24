Алтайский край занял первое место по строительству нового жилья за последние 30 лет

В 2022 году Алтайский край отличился значительным ростом экономики. Кроме того, регион стал рекордсменом по строительству нового жилья за последние 30 лет. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что из-за пандемии коронавируса в регионе пришлось мобилизировать все системы региона. Финансовый прирост Алтайского края благодаря слаженной работе властей составил более 100 миллиардов рублей.

Кроме того, в последнее время в регионе возвели почти миллион квадратных метров нового жилья. Такие показатели являются рекордными за последние 30 лет.